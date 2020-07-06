Туктамышева и Самодурова исполнили зажигательный танец под песню Bananza

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева и чемпионка Европы Софья Самодурова попытались синхронно станцевать под песню Bananza (Belly Dancer) исполнителя Akon. Фигуристки находятся на федеральной базе в Кисловодске на тренировочном сборе группы Алексея Мишина.
«Bananza с любовью от Лизы и Сони», — написала Самодурова на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Софьи Самодуровой в «Инстаграме».
В сезоне-2019/2020 Самодурова и Туктамышева по итогам чемпионата России не вошли в состав национальной команды на чемпионат Европы. При этом Елизавета числилась запасной на чемпионат мира (в Монреале), который из-за пандемии коронавируса был отменён. На сезон-2020/2021 фигуристки сохранили свои места в составе сборной России.
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