«Попка огонь». Подписчики оценили фото Аделины Сотниковой в красном купальнике
Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой она изображена в красном купальнике.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Аделины Сотниковой.
Подписчикам понравилась фотография Сотниковой. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту спортсменки.
«Попка огонь».
«Красотка, морская нимфа. Огненная».
«Моя худышка».
«Вау! Вот теперь я понимаю, за что ты заслужила олимпийское золото!»
В начале 2020 года после сложной операции на позвоночнике Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. Последний раз в профессиональных соревнованиях спортсменка участвовала в сезоне-2015/2016.
Аделина Сотникова показала огромный букет, который ей подарили на день рождения. Фото
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