«Попка огонь». Подписчики оценили фото Аделины Сотниковой в красном купальнике

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой она изображена в красном купальнике.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Аделины Сотниковой.

Подписчикам понравилась фотография Сотниковой. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту спортсменки.

«Попка огонь».

«Красотка, морская нимфа. Огненная».

«Моя худышка».

«Вау! Вот теперь я понимаю, за что ты заслужила олимпийское золото!»

В начале 2020 года после сложной операции на позвоночнике Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. Последний раз в профессиональных соревнованиях спортсменка участвовала в сезоне-2015/2016.