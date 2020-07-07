«Пила обезвоживающие таблетки — страшнейшие муки». Попова — о карьере в фигурном катании

Чемпионка Универсиады-2019, завершившая карьеру 23-летняя российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, рассказала, какие впечатления остались у неё от фигурного катания.

«С 12 лет я со всех сторон слышала, что нужно худеть. В целом это была основная причина, по которой меня пугали тем, что партнёр уйдёт: «Как он сможет тебя поднимать?»

Партнёр был слишком молод, чтобы ходить в тренажёрный зал, укреплять мышечную систему, – специалисты не пускали его это делать. А мне приходилось постоянно сбрасывать вес. Я даже прибегала к медикаментозным средствам: пила какие-то таблетки, которые обезвоживали организм. Я могла четыре часа в день безостановочно бегать, потом обматывалась плёнкой. Это, разумеется, портило кожу, сердце, вообще весь организм.

До 23 лет я вообще не пила воду – только 200 граммов в день. Было страшно ходить на взвешивания: каждые сто граммов – это наказание. Питание было расстроено настолько, насколько это вообще возможно.

Я потихоньку из этого выбираюсь – сейчас всё уже более-менее, иду на поправку. По мне никогда нельзя было сказать, что у меня есть расстройство пищевого поведения, – я такая пышечка. Я не выглядела анорексично, но при этом то, что происходило с моим организмом, невозможно описать. Это были страшнейшие муки.

Я считаю, что эту тему замалчивать нельзя, потому что это здоровье молодых девочек. Им дальше как-то жить, желательно долго и счастливо», — цитирует её издание Wonderzine.