Ягудин показал нежное фото с женой Тотьмяниной. Они покатались по Неве

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин выложил в «Инстаграм» фотографию, на которой изображены он и его супруга Татьяна Тотьмянина, также олимпийская чемпионка (в парном катании с Максимом Марининым). Снимок сделан на реке Неве, что в Санкт-Петербурге.

«Санкт-Петербург. Международный день поцелуев», — подписал он фото.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Ягудина.

40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.