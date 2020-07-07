Ягудин показал нежное фото с женой Тотьмяниной. Они покатались по Неве
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин выложил в «Инстаграм» фотографию, на которой изображены он и его супруга Татьяна Тотьмянина, также олимпийская чемпионка (в парном катании с Максимом Марининым). Снимок сделан на реке Неве, что в Санкт-Петербурге.
«Санкт-Петербург. Международный день поцелуев», — подписал он фото.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Ягудина.
40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
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