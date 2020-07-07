Ирина Слуцкая рассказала, как наказывает своих детей

Двукратная чемпионка мира, двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию и многодетная мама Ирина Слуцкая рассказала о применяемых ею методах воспитания.
«Я не люблю наказывать детей. Но иногда приходится принимать какие-то действия, чтобы держать ситуацию под контролем. Это не наказание, а способ успокоить и заставить ребёнка подумать.
Могу забрать телефон на какое-то время, заставить читать в два раза больше, иной раз перестаю общаться с ними. Я всегда объясняю, что произошло, почему я недовольна их поведением. Если не дошло, объясняю второй раз, если в третий раз не дошло, то я просто замолкаю и даю им время прийти в себя», — написала она в своём «инстаграме», прикрепив текст к фото с сыном.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Слуцкой.
- 7 июля 2020
-
14:30
-
13:28
-
13:01
-
11:38
-
11:19
- 6 июля 2020
-
20:45
-
20:17
-
12:37
-
12:12
-
10:36
-
09:55
-
00:19
- 5 июля 2020
-
21:26
-
20:47
-
19:42
-
18:22
-
16:51
-
14:29
-
10:53
-
10:25
-
00:57
- 4 июля 2020
-
23:54
-
20:50
-
19:06
-
18:30
-
16:47
-
14:48
- 3 июля 2020
-
18:29
-
13:25
-
12:02
-
11:29
-
09:20
-
02:08
- 2 июля 2020
-
16:18
-
14:32