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Ирина Слуцкая рассказала, как наказывает своих детей

Ирина Слуцкая рассказала, как наказывает своих детей
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная чемпионка мира, двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию и многодетная мама Ирина Слуцкая рассказала о применяемых ею методах воспитания.

«Я не люблю наказывать детей. Но иногда приходится принимать какие-то действия, чтобы держать ситуацию под контролем. Это не наказание, а способ успокоить и заставить ребёнка подумать.

Могу забрать телефон на какое-то время, заставить читать в два раза больше, иной раз перестаю общаться с ними. Я всегда объясняю, что произошло, почему я недовольна их поведением. Если не дошло, объясняю второй раз, если в третий раз не дошло, то я просто замолкаю и даю им время прийти в себя», — написала она в своём «инстаграме», прикрепив текст к фото с сыном.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Слуцкой.

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