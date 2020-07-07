Татьяна Тарасова показала редкое фото с ученицей и предложила угадать, кто это

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выложила на своей странице в «Инстаграме» старую фотографию. На снимке Тарасова запечатлена с одной из своих учениц.
«Вдохновение. Думаю, что все угадают, с кем я?» — подписала она фото.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Тарасовой.
Пользователи высказали различные предположения: одни думали, что это Ирина Моисеева, другие — что Наталья Бестемьянова, третьи — что Людмила Пахомова.
Вскоре Тарасова внесла ясность, отредактировав подпись к фото и добавив: «Конечно, это Наташа Бестемьянова!»
Напомним, ученики Тарасовой в общей сложности завоевали 41 золотую медаль на чемпионатах мира по фигурному катанию, также на их счету семь золотых медалей на зимних Олимпиадах.
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