Авербух прокомментировал информацию об отношениях с актрисой Арзамасовой

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и постановщик ледовых шоу 46-летний Илья Авербух подтвердил, что встречается с 25-летней актрисой Лизой Арзамасовой, которая является звездой сериала «Папины дочки», фильмов «Поп» и «Любовь в большом городе».
После развода с партнёршей по танцевальному дуэту Ириной Лобачёвой в 2007 году Авербух остаётся завидным женихом. Все эти годы фигурист не любил посвящать поклонников и прессу в перипетии личной жизни, ограждая себя и близких от пристального внимания СМИ.
«Мы с Лизой встречаемся. Я всегда отрицал все истории, потому что они все были лживые, но здесь правда», — приводит слова Авербуха «Пятый канал».
Хореограф подчеркнул, что эти отношения не связаны с продвижением каких-либо шоу.
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