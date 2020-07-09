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Завершившая карьеру Сотскова готовится выйти замуж

Завершившая карьеру Сотскова готовится выйти замуж
Фигурное катание / Гран-при 0

Светлана Соколовская, тренер российской фигуристки Марии Сотсковой, прокомментировала её решение завершить карьеру.

Я знала о завершении карьеры ещё в ноябре месяце. И, естественно, поддержала. Машка мне очень симпатична. Я знаю, что всё, что у неё в жизни творилось, утихнет. Время лечит. Она честный человечек, а сейчас готовится к свадьбе. Впереди у Маши длинный и счастливый путь! Вперёд, Машуля!" — Соколовскую ltk-cska.

Сотскова — серебряный призёр финала Гран-при (2017), серебряный призёр этапов Гран-при Internationaux de France (2016, 2017) и Skate Canada (2017), победительница турниров серии «Челленджер»: Кубок Таллина (2015), мемориал Непелы (2016) и Finlandia Trophy (2017), вице-чемпионка мира среди юниоров (2016), серебряный призёр юношеских Олимпийских игр (2016), победительница (2013) и серебряный призёр финала юниорского Гран-при (2015), серебряный (2018) и бронзовый призёр чемпионата России (2017).

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