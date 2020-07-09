Татьяна Навка поздравила с Днём семьи, любви и верности, показав нежное фото с Песковым

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поздравила подписчиков с Всероссийским днём семьи, любви и верности. Она выложила в свой «инстаграм» фото с супругом Дмитрием Песковым, пресс-секретарём президента России Владимира Путина.

«С праздником, мои дорогие! С Днём семьи, любви и верности!

Нет универсального семейного счастья, есть у каждого своё внутреннее понимание этого, поэтому я вам всем искренне желаю гармоничной семейной жизни! Берегите и цените своё!» — написала она в своём «инстаграме», прикрепив текст к фото.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Навки.

Ранее Навка, которая родилась в Днепропетровске, выразила сожаление, что на параде Победы в Москве не было представителей Украины.