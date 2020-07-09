«Нас разделяли города и страны». Медведева и Боброва встретились в Москве

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в команде Екатерина Боброва выложила в «Инстаграме» совместное фото с Евгенией Медведевой, которая в настоящее время готовится к сезону в Москве. Фигуристки являются хорошими подругами.
«Нас разделяли города и страны… Если кто-то думает, что есть большая разница между тем, что друг живёт с тобой в одном городе или в другой стране, то вы ошибаетесь!
Нас разделяют тысячи километров, моря и океаны, и в телефонном звонке мы плачемся, что так здорово было бы встретиться! И как только мы соединяемся в одном городе, может пройти больше двух недель прежде, чем мы наконец-то встретимся!
Я очень скучала и безумно была рада с тобой встретиться. Жаль, что встреча не продлилась долго, но мы ещё наверстаем!!! Люблю», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».
Сама Медведева выложила в ленту своего «инстаграма» аналогичное фото, подписав его кратко: «Мы рады, что мы встретились».
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