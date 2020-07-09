Бывшая жена Авербуха: у него было много женщин-однодневок. Пора встречаться с нормальной

Бывшая фигуристка Ирина Лобачёва, более 10 лет состоявшая в браке с Ильёй Авербухом, прокомментировала новый роман экс-фигуриста. В СМИ появилась информация, что 46-летний Авербух встречается с 25-летней Елизаветой Арзамасовой.



«Я только рада! Очень! Знаю, что у Илюхи было много женщин, ну таких, однодневок. Но если в этот раз что-то серьезное завяжется, порадуюсь за них. Ему давно уже пора встречаться с нормальной девушкой», — цитирует Лобачёву StarHit.



Впрочем, Лобачёва сомневается, что новый роман бывшего мужа пойдёт на пользу их сыну Мартину.



«Не известно, что получится из этого романа. Думаю, наш сын не очень этому рад. Ну, может, и рад, кто знает. Он у меня умный. В политике, во всём разбирается», — заявила Ирина.