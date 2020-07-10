Актриса Арзамасова отреагировала на шумиху вокруг её романа с Авербухом

25-летняя актриса Лиза Арзамасова отреагировала на шумиху вокруг её романа с серебряным призёром Олимпийских игр в танцах на льду, хореографом и постановщиком ледовых шоу 46-летним Ильёй Авербухом.

«Ребят… Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул. И я всё та же Лиза. Волей-неволей читаю комментарии. Ну куда деться? Это как гипноз… И критику, и «рекомендации», и советы о том, что мне «нужно», и возмущения, и нездоровые какие-то маньяческие монологи.



Вопрос у меня серьёзный: чего случилось-то в нашем королевстве? Мы с вами вместе в Сети часто обсуждали серьёзные философские вопросы, находили взаимопонимание, с юмором реагировали на сложные ситуации, проявляли такт и деликатность. И вдруг такой «взрыв на макаронной фабрике»… Вы чего? Ребята? Прописная истина: у каждого из нас помимо работы, общения, выхода в Сеть есть ещё огромная жизнь, в которой происходит много событий — и хороших, и плохих. И я никогда не была настолько самоуверенной, чтобы, когда даже очень близко общаюсь с человеком, думать, что я всё об этом человеке знаю и понимаю. Я стою к собеседнику лицом к лицу, но в курсе, что там, за спиной, у каждого большая и очень часто совершенно непредсказуемая жизнь, огромная, как Вселенная, — суверенное личное пространство. И знаете, как я отношусь к этому пространству? Очень просто: с уважением и лозунгом «не моё дело». Когда со мной открыто про что-то личное говорят, я благодарна за доверие, когда молчат — я ещё благодарнее.



Вот в чём парадокс: большинство людей публичных профессий смирились и никак не реагируют, когда им приписывают «романы, интриги, проступки», не истерикуют по этому поводу. Хотя и неприятно бывает, и отношениям вредит. Но уже махнули рукой: «Против лома нет приёма». Так откуда такая обратная «истерика» от некоторых моих дорогих подписчиков, когда вдруг появляется какая-то реальная информация? Вы знаете, что я не люблю и пока не умею говорить на тему личной жизни. Но ведь по крупному счёту что нужно знать обо мне? Точнее так: что нужно знать обо мне тем, кто любит меня и уважает? Только то, что у меня всё хорошо. Разве этого мало? А уж как там всё в деталях, какая разница? С огромным уважением к вам ваша Лиза», — написала Арзамасова на своей странице в «Инстаграме».

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