Елена Бережная рассказала, как её бросил английский фигурист. У них родились двое детей

Олимпийская чемпионка 2002 года в парном катании Елена Бережная рассказала, как рассталась с английским фигуристом Стивеном Казинсом. Пара была вместе шесть лет, у них родились двое детей: сын Тристан и дочь София-Диана.

«Мы заканчивали тур по Северной Америке — и тогда проявили внимание друг к другу. Всё завертелось, закружилось.

Однажды я пригласила его в гости в Россию. Помогла ему с визами. Стивен был женат, но у него заканчивались отношения с супругой. Он развёлся с женой ради меня.

Мне ещё мой партнёр по фигурному катанию Антон Сихарулидзе говорил, что ему придётся кормить моих детей. В какой-то момент Стивен пришёл и сказал: «Я несчастлив». И всё закончилось.

Я просто взяла и уехала в Санкт-Петербург. Он сейчас почти не общается с детьми. Мы пытались как-то выстроить диалог. Я летала с детьми в Канаду к их бабушке, а он даже не прилетел на день рождения к своей дочке», — рассказала Бережная в передаче на телеканале «Россия 1».