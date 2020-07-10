Илья Авербух — о ISU Skating Awards: для меня эта премия не имеет никакого веса

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду, хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух высказал мнение о вручаемой впервые премии ISU Skating Awards, которая пройдёт завтра, 11 июля, в онлайн-режиме.
«Мне это неинтересно. Я точно не буду следить, потому что это побочная история. Наверное, для болельщиков чем больше таких историй, тем лучше. Для меня же эта премия не имеет никакого веса.
Когда премии вручаются в области кино, то это понятно. Это не соревновательный сектор. В спорте премия может быть присуждена тем, кто не поднимается на пьедестал. А выбирать лучшую программу… Любой спортсмен, который завершил карьеру, будет говорить о наградах. Но никто не будет говорить о премиях за лучшую программу-2020», — приводит слова Авербуха Sport24.
На премию ISU Skating Awards претендуют пятеро представителей России: Этери Тутберидзе (категория «Лучший тренер»), Евгения Медведева («Лучшая программа»), Анна Щербакова («Лучший костюм»), Алёна Косторная и Александра Трусова (обе — в категории «Лучший новичок»).
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