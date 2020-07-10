«О дегустации лучше промолчу». Татьяна Навка посетила музей водки

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о посещении музея водки в Мандроги (Ленинградская область).
«Вернулась из путешествия, но эмоций и впечатлений так много, что и дальше продолжу выкладывать их! Невероятный островок-музей-деревня, где такое ощущение, что для отдыха есть всё: и танцы, и музыка, и хлеб-соль… И даже музей водки! Да, да, представляете?! Коллекция, собранная со всего мира, как рассказывал нам гид, впечатляет даже самых искушённых. Туда можно приехать и привезти им в дар свою бутылочку водки. Правда, найти такую, которой у них ещё нет, надо суметь. Немудрено, вы только посмотрите на размах… и чувство юмора! О дегустации лучше промолчу, потому что это надо пробовать самим. «Чудный остров навестите, в Мандроги погостите!»
P.S.: На всякий случай, сразу предупреждая ваши комментарии, это не реклама алкогольной продукции, это рассказ о путешествии», — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».
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