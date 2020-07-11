Бестемьянова рассказала о шансах Тутберидзе и Медведевой на премию ISU Skating Awards

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение о первой в истории церемонии вручения наград премии ISU Skating Awards, которая пройдёт 11 июля в онлайн-режиме.
«Посмотрю эту премию в записи, конечно. Всегда какое-то развитие вида спорта — это хорошо. Наш спорт очень популярен во всём мире, поэтому почему бы не иметь ещё номинации, где лучшие спортсмены выберут лучших? Это плюс для развития спорта и популяризации фигурного катания.
Шансы Тутберидзе получить премию лучшего тренера, а Медведевой — за лучшую программу? Высокие шансы.
То, что нет ни одного представителя парного катания среди номинантов, не смущает. Это никакая не проблема, если бы китайские спортсмены катались прекрасно в прошлом году, то могли бы претендовать на эту номинацию. Но они плохо катались весь сезон, а наши ещё молоды, чтобы получать такие номинации. Всё закономерно», — приводит слова Бестемьяновой Sport24.
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