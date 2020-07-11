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Алёна Косторная признана «Новичком года» по версии ISU Skating Awards

Алёна Косторная признана «Новичком года» по версии ISU Skating Awards
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

16-летняя российская фигуристка Алёна Косторная, выступающая в женском одиночном катании, стала первой обладательницей премии ISU Skating Awards. Косторную признали лучшей в номинации «Новичок года».

В первом сезоне среди взрослых Косторная выиграла два этапа и финал Гран-при, завоевала золотую медаль чемпионки Европы. Алёне принадлежат два мировых рекорда – в короткой программе (85,45) и по сумме двух выступлений (247,59).

Соперницами Косторной в шорт-листе номинации были обладательница мирового рекорда в произвольной программе Александра Трусова и южнокорейская фигуристка Ю Ён.

Церемония определения лауреатов первой в истории премии ISU Skating Awards проходит в онлайн-режиме. Изначально награждение лауреатов было запланировано на гала-концерте чемпионата мира, но турнир был отменён.

Видео можно посмотреть на официальной странице ISU в «Твиттере».

Глейхенгауз показал фрагмент новой произвольной программы Косторной
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