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Этери Тутберидзе получила премию ISU Skating Awards как тренер года

Этери Тутберидзе получила премию ISU Skating Awards как тренер года
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Этери Тутберидзе признана тренером года и стала обладательницей премии ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер».

Ученица Тутберидзе чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алёна Косторная была признана «Новичком года».

Соперниками Тутберидзе в шорт-листе номинации были тренер Юдзуру Ханю и Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер и наставник Нэйтана Чена американский специалист Рафаэль Арутюнян.

«Очень приятно быть номинированной в этой категории. Тренер должен быть учителем и другом. Мы очень счастливы, когда наши ученики добиваются определённых результатов. Иногда это бывает неожиданно, иногда мы этого ждём», — сказала Тутберидзе в ролике, подготовленном организаторами церемонии, проходящей в онлайн-режиме.

Видео можно посмотреть на официальной странице ISU в «Твиттере».

Алёна Косторная признана «Новичком года» по версии ISU Skating Awards
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