Плющенко: дал бы фигурнокатательного «Оскара» всей «Тутберидзе тим»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил мнение, что Этери Тутберидзе по праву победила в номинации «Лучший тренер» премии ISU Skating Awards, опередив американца Рафаэля Арутюняна и канадца Брайана Орсера. Лучшим новичком года была названа ученица Тутберидзе Алёна Косторная.
«Считаю, Тутберидзе достойна победы — она показала себя как специалист высшей тренерской ступени. Но, поскольку эта команда позиционирует себя как «Тутберидзе тим», дал бы фигурнокатательного «Оскара» всей «Тутберидзе тим».
Считаю, что в номинации «Оскара» должны фигурировать такие тренеры, как Алексей Мишин, Татьяна Тарасова, Ирина Роднина, почему нет? Это же не номинация за конкретный год, и это — небольшое упущение организаторов", — приводит слова Плющенко ТАСС.
В межсезонье одна из звёздных учениц Тутберидзе Александра Трусова перешла в академию Плющенко.
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