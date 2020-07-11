Плющенко: дал бы фигурнокатательного «Оскара» всей «Тутберидзе тим»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил мнение, что Этери Тутберидзе по праву победила в номинации «Лучший тренер» премии ISU Skating Awards, опередив американца Рафаэля Арутюняна и канадца Брайана Орсера. Лучшим новичком года была названа ученица Тутберидзе Алёна Косторная.

«Считаю, Тутберидзе достойна победы — она показала себя как специалист высшей тренерской ступени. Но, поскольку эта команда позиционирует себя как «Тутберидзе тим», дал бы фигурнокатательного «Оскара» всей «Тутберидзе тим».

Считаю, что в номинации «Оскара» должны фигурировать такие тренеры, как Алексей Мишин, Татьяна Тарасова, Ирина Роднина, почему нет? Это же не номинация за конкретный год, и это — небольшое упущение организаторов", — приводит слова Плющенко ТАСС.

В межсезонье одна из звёздных учениц Тутберидзе Александра Трусова перешла в академию Плющенко.