Плющенко: как можно не дать награду девочке, которая первой сделала четверной прыжок?

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал несправедливым тот факт, что россиянка Александра Трусова не вошла в число победителей первой в истории премии ISU Skating Awards.

Трусова входила в шорт-лист в номинации «Новичок года», победительницей в которой стала чемпионка Европы Алёна Косторная. Раньше обе фигуристки входили в группу Этери Тутберидзе, признанной лучшим тренером. В межсезонье Трусова перешла в академию Плющенко.

«Эта премия очень нужна, это „Оскар“ мира фигурного катания, и эту премию нужно развивать, проводить ежегодно в разных странах мира. Но скажу, что мне не понравилось в этой истории. Как можно не дать награду девочке, которая первой сделала четверной прыжок, девочке, которая сделала самый сложный прыжок в мире фигурного катания — четверной лутц, девочке, которая три раза вошла в Книгу рекордов Гиннесса? И говорю это не потому, что Александра сегодня тренируется у меня, я сказал бы то же самое, если бы она тренировалась в предыдущей команде.

Мне кажется, это несправедливо, неправильно, нужно было сделать номинацию для тех, кто становится первооткрывателем в фигурном катании, и это упущение", — приводит слова Плющенко ТАСС.