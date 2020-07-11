Плющенко: как можно не дать награду девочке, которая первой сделала четверной прыжок?

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал несправедливым тот факт, что россиянка Александра Трусова не вошла в число победителей первой в истории премии ISU Skating Awards.
Трусова входила в шорт-лист в номинации «Новичок года», победительницей в которой стала чемпионка Европы Алёна Косторная. Раньше обе фигуристки входили в группу Этери Тутберидзе, признанной лучшим тренером. В межсезонье Трусова перешла в академию Плющенко.
«Эта премия очень нужна, это „Оскар“ мира фигурного катания, и эту премию нужно развивать, проводить ежегодно в разных странах мира. Но скажу, что мне не понравилось в этой истории. Как можно не дать награду девочке, которая первой сделала четверной прыжок, девочке, которая сделала самый сложный прыжок в мире фигурного катания — четверной лутц, девочке, которая три раза вошла в Книгу рекордов Гиннесса? И говорю это не потому, что Александра сегодня тренируется у меня, я сказал бы то же самое, если бы она тренировалась в предыдущей команде.
Мне кажется, это несправедливо, неправильно, нужно было сделать номинацию для тех, кто становится первооткрывателем в фигурном катании, и это упущение", — приводит слова Плющенко ТАСС.
- 11 июля 2020
-
20:22
-
20:01
-
19:21
-
18:53
-
17:48
-
17:31
-
00:00
- 10 июля 2020
-
22:42
-
22:15
-
18:13
-
12:18
-
10:19
-
09:39
- 9 июля 2020
-
21:42
-
20:09
-
17:30
-
16:28
-
15:46
-
11:55
-
10:21
-
00:03
- 8 июля 2020
-
18:43
-
16:34
-
12:38
- 7 июля 2020
-
21:24
-
19:03
-
17:45
-
17:30
-
16:03
-
15:22
-
14:30
-
13:28
-
13:01
-
11:38
-
11:19