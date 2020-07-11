Тутберидзе: настоящую радость мне приносят медали моей дочери Дианы

Этери Тутберидзе, признанная лучшим тренером года по итогам премии ISU Skating Awards, рассказала, что значит для неё эта награда.
«Это признание уже проделанного пути, проделанной работы. Тем более что соперники у меня были очень достойные. И оказаться в номинантах было уже честью.
В чём секрет успеха работы? Мы просто стараемся каждый день сделать хоть что-то полезное из предложенных обстоятельств. А секрет нашей работы очень прост: работаем с любовью к своему делу, и ничего другого нет.
Очень хочется, чтобы получилось поставить такие программы, которые цепляли бы зрителя, и отработать эти программы так, чтобы хотелось их потом пересматривать. Медали? Хочется слышать гимн в нашу честь. Когда поднимается наш флаг, звучит гимн, то воздуха становится больше, хочется продлить это мгновение.
Каждый старт, подиум — это часть пути. Одни соревнования заканчиваются, и я уже мыслями о том, над чем нужно поработать, как улучшить или удержать спортивную форму или исправить ошибки. А вот морально настоящую радость приносят медали моей дочери Дианы Дэвис, которая катается в танцах на льду с Глебом Смолкиным у Игоря Шпильбанда. И пусть на меня никто не обижается за это», — приводит слова Тутберидзе пресс-служба ФФККР.
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