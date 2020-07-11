Жулин назвал странным решение не вручить премию ISU за лучшую программу Медведевой

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы тренер танцевальных дуэтов Александр Жулин прокомментировал итоги первой премии ISU Skating Awards.
Лучшим тренером была признана Этери Тутберидзе, новичком года — Алёна Косторная. Евгения Медведева, номинированная на приз за лучшую программу, уступила французским танцорам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.
«Косторная получила приз лучшего новичка заслужено, как и Тутберидзе — лучшего тренера. Почему она? Потому что она лучший тренер. Не удивило, что её не было на премии — она делами занимается.
Медведева не получила премию за лучшую программу? Странное решение, на мой взгляд. Многие говорили, что у Пападакис и Сизерона неудачный был короткий танец. «Оскар» — такая премия… В первый раз пробуется, и очень много есть предвзятых мнений. Сколько людей, столько и мнений», — приводит слова Жулина Sport24.
- 11 июля 2020
-
22:38
-
22:19
-
22:04
-
20:55
-
20:22
-
20:01
-
19:21
-
18:53
-
17:48
-
17:31
-
00:00
- 10 июля 2020
-
22:42
-
22:15
-
18:13
-
12:18
-
10:19
-
09:39
- 9 июля 2020
-
21:42
-
20:09
-
17:30
-
16:28
-
15:46
-
11:55
-
10:21
-
00:03
- 8 июля 2020
-
18:43
-
16:34
-
12:38
- 7 июля 2020
-
21:24
-
19:03
-
17:45
-
17:30
-
16:03
-
15:22
-
14:30