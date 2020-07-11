Жулин назвал странным решение не вручить премию ISU за лучшую программу Медведевой

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы тренер танцевальных дуэтов Александр Жулин прокомментировал итоги первой премии ISU Skating Awards.

Лучшим тренером была признана Этери Тутберидзе, новичком года — Алёна Косторная. Евгения Медведева, номинированная на приз за лучшую программу, уступила французским танцорам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

«Косторная получила приз лучшего новичка заслужено, как и Тутберидзе — лучшего тренера. Почему она? Потому что она лучший тренер. Не удивило, что её не было на премии — она делами занимается.

Медведева не получила премию за лучшую программу? Странное решение, на мой взгляд. Многие говорили, что у Пападакис и Сизерона неудачный был короткий танец. «Оскар» — такая премия… В первый раз пробуется, и очень много есть предвзятых мнений. Сколько людей, столько и мнений», — приводит слова Жулина Sport24.