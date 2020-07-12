Траньков: Косторная выиграла два самых важных турнира, она действительно лучший новичок

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал победу 16-летней российской фигуристки Алёны Косторной в номинации «Новичок года» на ISU Skating Awards.

«Не смотрел церемонию, но считаю, что Алёна действительно выиграла два самых важных турнира сразу же, в первый год, — финал Гран-При и чемпионат Европы… Поэтому да, она, наверное, лучший новичок, и хочу ее поздравить. Главное — не расслабляться, продолжать в том же духе. Согласен с выбором.



Победы соперников Медведевой и Щербаковой? Доверяю голосованию. Если так выбрали, значит, так выбрали. Там были люди, которые этим занимаются. Я не большой эксперт в женских костюмах», — приводит слова Транькова Sport24.