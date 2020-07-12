Косторная — о победе на премии ISU: полная неожиданность. У меня даже дух перехватило

16-летняя российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала победу на премии ISU Skating Awards в номинации «Новичок года».

«Очень рада, это полная неожиданность. Не могла представить, что смогу победить. Даже мысли не допускала, и, естественно, даже дух перехватило.



Не могу подобрать нужных слов. До конца еще не осознала, что мне досталась такая большая награда.



Первый сезон на взрослом уровне. Начинать взрослую карьеру было очень волнующе. Не думала о местах. Когда выигрывала на соревнованиях или оказывалась в тройке лидеров, это добавляло мотивации на тренировках и желания становиться лучше, каждый раз становиться сильнее. На момент начала сезона не могла представить, что добьюсь того, чего достигла.



Когда на чемпионате Европы катала программу «Сумерки», чувствовала поддержку зрителей, и это придавало мне сил. Хотела зажечь зал и создать впечатление как на шоу, а не как на соревнованиях, хотела «выбросить» весь адреналин и эмоции.



Эта премия для меня много значит. Знаю, что люди за меня болеют, и теперь я в этом еще больше уверена и не хочется никого подводить. Это придает сил, уверенности и мотивации с каждым днем работать всё лучше, лучше и лучше», — приводит слова Косторной Федерация фигурного катания на коньках.