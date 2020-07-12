Щербакова — о Тутберидзе: сильный человек, который умеет ставить цели и добиваться их

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала победу Этери Тутберидзе на премии ISU в номинации «Тренер года».

«Прежде всего, она очень сильный человек, который умеет ставить перед собой цели и добиваться их. В этом, думаю, ей помогает безграничная любовь к своему делу, к фигурному катанию, которую она также передает своим ученикам. Она старается дать нам самое лучшее и раскрыть сильные стороны каждого спортсмена.



Этери Георгиевна очень требовательная, и это помогает нам показывать результаты на соревнованиях. Катаюсь в её команде восьмой год и хочу сказать огромное спасибо за работу со мной и за все, чему меня научили», — приводит слова Щербаковой Федерация фигурного катания на коньках.