Щербакова — о Тутберидзе: сильный человек, который умеет ставить цели и добиваться их
Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала победу Этери Тутберидзе на премии ISU в номинации «Тренер года».
«Прежде всего, она очень сильный человек, который умеет ставить перед собой цели и добиваться их. В этом, думаю, ей помогает безграничная любовь к своему делу, к фигурному катанию, которую она также передает своим ученикам. Она старается дать нам самое лучшее и раскрыть сильные стороны каждого спортсмена.
Этери Георгиевна очень требовательная, и это помогает нам показывать результаты на соревнованиях. Катаюсь в её команде восьмой год и хочу сказать огромное спасибо за работу со мной и за все, чему меня научили», — приводит слова Щербаковой Федерация фигурного катания на коньках.
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