«Бывает, весь сезон идёт кувырком». Ирина Слуцкая назвала свою нелюбимую программу

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая рассказала о своей нелюбимой программе.
«Пожалуй, Autumn leaves 1998 года — единственная соревновательная программа, которую я не любила. Может быть, поэтому с ней у меня всегда не клеилось.
Бывают ситуации, когда все не складывается с самого начала. Мне было очень некомфортно, и я говорила об этом, но почему-то решение было принято не в мою пользу. Я не чувствовала этой музыки. Я не была влюблена в неё, как во все остальные свои программы.
Мне не нравился костюм. Он менялся несколько раз, был горчичного цвета, который выглядел желтым, и я в этом выглядела жутко. Затем был голубой с чёрным.
И в спорте, и в жизни бывает так, что ты ошибаешься. И весь сезон идёт кувырком. Этот сезон у меня „пролетел“, и я не смогла добиться хорошего результата. Но я очень рада, что такие ошибки стали для меня стимулом сделать следующий шаг, изменить себя, изменить подход ко всем программам, стать намного лучше и продолжать выигрывать», — написала Слуцкая на странице в «Инстаграме». Посмотреть выступление можно по ссылке.
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