«Встретили красивый рассвет». Синицина подарила Кацалапову полёт на воздушном шаре

Российская фигуристка Виктория Синицина рассказала, какой необычный подарок сделала партнёру по танцевальному дуэту Никите Кацалапову на день рождения. 10 июля Никите исполнилось 29 лет.

«Многие спрашивают: страшно??? На самом деле нет! Очень красивые открываются пейзажи: такая тишина и одновременно этот громкий звук горелки (или как она там называется). От которой очень тепло! Короче, о страхе даже и не думаешь.

К тому же мы встретили красивый рассвет, пролетали ромашковые поля и даже умудрились сорвать шишку с ели. И вы знали, что зимой они тоже летают? Короче, если вам не лень встать посреди ночи и вы хотите немного новых ощущений, мне кажется, это прикольно!» — написала Синицина на своей странице в «Инстаграме».

Синицина и Кацалапов – чемпионы Европы 2020 года в танцах на льду.