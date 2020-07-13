«Начни неделю с улыбки». Евгения Медведева показала два солнечных фото

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» две солнечные фотографии. На первом снимке спортсменка улыбается, на втором — задумчиво смотрит вдаль.

«Начни неделю с улыбки», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Евгении Медведевой.

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата России (2015), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).