Ягудин показал фото с грибами. Татьяна Тарасова отреагировала

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин выложил в «Инстаграм» фотографии с грибами. Спортсмен рассказал, что отдыхал, собирая грибы.
«Негусто пока...» — подписал он фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Алексея Ягудина.
В комментариях отметилась заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, под чьим руководством выступал Ягудин.
«Супчик?» — спросила она.
«Пока не знаем», — ответил Алексей.
«Лучше уж жареная картошечка», — заметила одна из пользовательниц.
40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
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