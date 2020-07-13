Ягудин показал фото с грибами. Татьяна Тарасова отреагировала

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин выложил в «Инстаграм» фотографии с грибами. Спортсмен рассказал, что отдыхал, собирая грибы.

«Негусто пока...» — подписал он фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Алексея Ягудина.

В комментариях отметилась заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, под чьим руководством выступал Ягудин.

«Супчик?» — спросила она.

«Пока не знаем», — ответил Алексей.

«Лучше уж жареная картошечка», — заметила одна из пользовательниц.

40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.