Алексей Мишин: закрытые катки – это оправдание для нытиков

Известный тренер Алексей Мишин рассказал, насколько сильно пандемия коронавируса повлияла на развитие фигурного катания.
«Я работаю в фигурном катании больше шестидесяти лет. Поэтому несколько месяцев, что действовал карантин из-за коронавируса, для меня и для всего мирового фигурного катания всего лишь мгновение. Надо использовать этот период для новых поисков. Заверяю вас – с фигурным катанием в России и мире всё будет в полном порядке.
Закрытые катки – это оправдание для нытиков. Фигуристы не могут разучиться исполнять прыжки из-за того, что всего несколько месяцев у них не было условий для тренировок и они не могли участвовать в соревнованиях. Чтобы набрать форму, потребуется совсем немного времени. Как только они выйдут на лёд, сразу будут снова прыгать. И так как все соскучились по нормальным тренировкам, то работать будут с ещё большим желанием. Накопившаяся за время простоя энергия будет использована для рывка вперёд, вот увидите!» — приводит слова Мишина «Петербургский дневник».
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