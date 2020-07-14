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Хореограф рассказал, как Тутберидзе попросила Щербакову уйти из её группы

Хореограф рассказал, как Тутберидзе попросила Щербакову уйти из её группы
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Хореограф Виктор Адоньев рассказал, как Этери Тутберидзе, чьи подопечные регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях, попросила фигуристку Анну Щербакову уйти из её группы в 2014 году.

«В этом сезоне мне очень по душе программы Щербаковой. Я с ней раньше много работал — когда Тутберидзе попросила её уйти из группы в 2014 году. Я тоже в тот момент ушёл, и мы с Аней много занимались.

Работали мы вместе с Артемием Пуниным, именно он поставил ей тройные прыжки. А я занимался программами и скольжением. Именно после этого Этери Георгиевна решила снова взять Щербакову к себе в группу», — приводит слова Адоньева «Газета.Ru».

В сезоне-2019/2020 Щербакова завоевала золотую медаль на чемпионате России и стала второй в финале Гран-при и на чемпионате Европы.

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