Хореограф рассказал, как Тутберидзе попросила Щербакову уйти из её группы

Хореограф Виктор Адоньев рассказал, как Этери Тутберидзе, чьи подопечные регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях, попросила фигуристку Анну Щербакову уйти из её группы в 2014 году.

«В этом сезоне мне очень по душе программы Щербаковой. Я с ней раньше много работал — когда Тутберидзе попросила её уйти из группы в 2014 году. Я тоже в тот момент ушёл, и мы с Аней много занимались.

Работали мы вместе с Артемием Пуниным, именно он поставил ей тройные прыжки. А я занимался программами и скольжением. Именно после этого Этери Георгиевна решила снова взять Щербакову к себе в группу», — приводит слова Адоньева «Газета.Ru».

В сезоне-2019/2020 Щербакова завоевала золотую медаль на чемпионате России и стала второй в финале Гран-при и на чемпионате Европы.