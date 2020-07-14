Аделина Сотникова показала фото в купальнике на яхте

Российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала новую запись в «Инстаграме». Спортсменка выложила фото, сделанное на яхте.

«Когда наблюдаешь за морем, всегда восхищаешься его глубиной и вечным движением, тебе кажется, что оно бесконечно и жизнь бесконечна вместе с ним», — подписала фото Сотникова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.

Не так давно спортсменка после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры. Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.

Минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.