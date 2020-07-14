Алёна Косторная рассказала, когда планирует завершить карьеру

Российская фигуристка Алёна Косторная поделилась планами на будущее. Чемпионка Европы 2020 года призналась, что хотела бы выступать ещё на протяжении двух сезонов, чтобы выступить на Олимпийских играх 2022 года.

«Фигурное катание — не тот вид спорта, где можно кататься до тридцати лет и побеждать. Да, вы можете кататься, радовать публику, участвовать в шоу, но не будете на первом месте, потому что есть 15-летние девочки, которые делают кучу четверных. У них много сил и энергии. Их не остановить.

Постараюсь пройти этот сезон, а затем олимпийский сезон. После этого начну выполнять мечту. Может быть, буду кататься в шоу — всегда хотела поехать в какой-нибудь длинный тур почти на год, это моя мечта. Затем начну реализовывать мечту — стать нейрохирургом», — цитирует 16-летнюю Косторную сайт Олимпийского канала.