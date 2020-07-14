Бетина Попова получила диплом Российского института театрального искусства

Российская фигуристка Бетина Попова получила диплом о высшем образовании. Спортсменка окончила балетмейстерский факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Об успешном окончании университета Попова сообщила, опубликовав фотографию с дипломом в «Инстаграме».

«Диплом получен», — подписала фото Бетина.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Попова — чемпионка Универсиады-2019. Фигуристка, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, уже завершила спортивную карьеру.

Ранее Бетина Попова призналась, что из-за занятий профессиональным спортом она была лишена настоящего детства. ТФигуристка рассказала и о большой цене, которую платят спортсмены, чтобы добиться успехов.