Бетина Попова получила диплом Российского института театрального искусства
Российская фигуристка Бетина Попова получила диплом о высшем образовании. Спортсменка окончила балетмейстерский факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС).
Об успешном окончании университета Попова сообщила, опубликовав фотографию с дипломом в «Инстаграме».
«Диплом получен», — подписала фото Бетина.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Попова — чемпионка Универсиады-2019. Фигуристка, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, уже завершила спортивную карьеру.
Ранее Бетина Попова призналась, что из-за занятий профессиональным спортом она была лишена настоящего детства. ТФигуристка рассказала и о большой цене, которую платят спортсмены, чтобы добиться успехов.
«С 12 терплю издёвки партнёра, а в 14 просят показать «секс». Попова — о фигурном катании
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