Косторная отреагировала на уход Трусовой из группы Тутберидзе

Российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала переход Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. По словам Косторной, для неё ничего не изменилось.
«Как изменилась ситуация в нашей команде? Я бы не сказала, что произошло что-то особенное. Спортсмены приходят и уходят, ничего страшного в этом нет. Каждый спортсмен должен найти тренера, с которым ему комфортно, который сможет привести к нужному результату», — цитирует Косторную сайт «Олимпийского канала».
После перехода Трусовой в академию Плющенко представители команды Тутберидзе негативно отозвались от спортсменки. Её называли предателем. В свою очередь Плющенко опроверг слухи, согласно которым Трусова перешла в его академию из-за щедрого финансового предложения.
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