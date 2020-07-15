Фигуристка Сотскова объяснила, почему закончила карьеру в 20 лет

20-летняя Мария Сотскова, которая недавно объявила о завершении карьеры, рассказала, что к этому её подтолкнули проблемы со здоровьем.
«Проблем, чтобы собрать прыжки по отдельности, я действительно не испытывала, но уже на более серьёзные нагрузки меня не хватало, то есть откатать программу для меня было физически очень тяжело. Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься. Не было ни сил, ни понимания, как это преодолеть.
Дальше уже всё вкупе. Когда осознаёшь, что долгое время физически не можешь что-то делать, начинаешь становиться немножко сильнее. Боли отпускают, становится легче, но психологически уже не можешь переступить этот барьер. Появляется какой-то страх, неуверенность в себе, становится не так комфортно, как раньше», — цитирует спортсменку ТАСС.
Сотскова — серебряный призёр финала Гран-при (2017), серебряный призёр этапов Гран-при Internationaux de France (2016, 2017) и Skate Canada (2017), победительница турниров серии «челленджер»: Кубок Таллина (2015), мемориал Непелы (2016) и Finlandia Trophy (2017), вице-чемпионка мира среди юниоров (2016), серебряный призёр юношеских Олимпийских игр (2016), победительница (2013) и серебряный призёр финала юниорского Гран-при (2015), серебряный (2018) и бронзовый призёр чемпионата России (2017).
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