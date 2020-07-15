«Пусть женится, только не надо её прописывать». Лобачёва — о романе Авербуха и Арзамасовой

Бывшая фигуристка Ирина Лобачёва, более 10 лет состоявшая в браке с Ильёй Авербухом, прокомментировала новый роман экс-фигуриста. Ранее стало известно, что 46-летний Авербух встречается с 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой, снимавшейся в сериале «Папины дочки».
«Такая вроде милая, но сына я попросила быть осторожным с ней. Я вчера Илье звонила, но он почему-то не взял трубку. Тогда я передала Илье своё мнение через нашего сына: «Мартин, пожалуйста, скажи отцу, чтобы он нашу недвижимость оставил в покое. Пусть женится, только не надо Лизу прописывать. А то у тебя, сынок, останется только моя квартира, моя дача и моя машина!» Сын у меня умный, я думаю, он правильно всё до отца донесёт, они сами разберутся.
Я думаю, что Лиза не так проста, какой кажется. Илье 46 лет, а ей 25, вы думаете, это любовь? Думаю, просто он финансово успешен, поэтому и привлекает её.
Я никогда не смотрела её сериалы и фильмы. Не думаю, что у неё сейчас много работы. Но она девочка себе на уме. Порой ведёт себя очень наигранно… Плюс её направляет мать, Лиза с ней очень близка.
Пускай они женятся, я не против. Главное, чтобы мой бывший муж не подпускал её к своей недвижимости и всё оставил нашему сыну», — приводит слова Лобачёвой «Комсомольская правда — Екатеринбург».
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