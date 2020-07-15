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Появилось видео со съёмок нового ролика с Алиной Загитовой

Появилось видео со съёмок нового ролика с Алиной Загитовой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

В «Инстаграме» появилось видео, записанное на съёмках рекламного ролика с участием олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании россиянки Алины Загитовой. Голос за кадром говорит спортсменке, что именно нужно делать в каждый конкретный момент съёмки.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» teamzagitova.

18-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.

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