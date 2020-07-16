21-летняя американка исполнила тройной аксель. Видео

21-летняя американская фигуристка Амбер Гленн исполнила на тренировке тройной аксель, один из самых сложных прыжков в фигурном катании. Соответствующее видео она опубликовала в своём «инстаграме».

«Вот моя первая удачная попытка приземления с тройного акселя. Во время карантина у меня было время подумать и определиться с целями в фигурном катании.

Последние восемь месяцев были связаны с осознанием того, что же я действительно хочу сделать. Одной из целей стало исполнение тройного акселя. Очень благодарна всем тем, кто поддерживал меня и верил в меня», — подписала она видео.

В сезоне-2019/2020 Амбер Гленн заняла седьмое место на этапе Гран-при в США и шестое – в Китае. На чемпионате США спортсменка заняла пятую строчку.