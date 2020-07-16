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Ягудин выложил архивные фото. На них есть юный Плющенко

Ягудин выложил архивные фото. На них есть юный Плющенко
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин выложил в свой «инстаграм» четыре архивные фотографии. По его словам, все фото сделаны в сезоне-1997/1998.

Первое фото сделано на Олимпиаде в Нагано, на нём помимо Ягудина изображены Антон Сихарулидзе, Артур Дмитриев, Евгений Платов, Илья Кулик и Вячеслав Загороднюк.

Второе фото — чемпионат Европы, на снимке — Евгений Плющенко, Ягудин и Александр Абт.

Третье фото — Олимпиада, на снимке — Ягудин, Тодд Элдридж, Кулик и Филипп Канделоро.

Четвёртое фото — чемпионат мира, на снимке — Элдридж, Ягудин и Плющенко.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Алексея Ягудина.

«Как я обожала в те годы смотреть соревнования по фигурному катанию! Спасибо, что напоминаете», — написала одна из подписчиц.

Одетый в пакеты Ягудин надел на голову пластиковую бутылку и стал через неё есть. Видео
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