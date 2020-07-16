Александра Трусова показала 4 фото с летней фотосессии

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию российская спортсменка Александра Трусова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» четыре фотографии с фотосессии в летнем стиле.

«Наслаждаюсь летом дома. И всем желаю таких тёплых дней и солнечного настроения», — подписала она фотографии.

Посмотреть снимки можно в «инстаграме» Александры Трусовой.

В комментариях к посту подписчики отметили красоту спортсменки.

16-летняя Александра Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и бронзовый призёр чемпионата России (2020), вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.