Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Баня, сон, покушать». Туктамышева — о восстановлении после тренировок

«Баня, сон, покушать». Туктамышева — о восстановлении после тренировок
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева рассказала, как восстанавливается после тренировочного процесса.

«Как я восстанавливаюсь после тренировок? По возможности это баня, а если её нет, то горячий душ. Высокая температура и вода помогают мышцам меньше забиваться и быстрее восстановиться.

И ещё суперсредство – это сон. Ну и покушать, естественно», — написала спортсменка в своём «инстаграме», прикрепив текст к фото.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр 2019 года, победительница финала Гран-при сезона-2014/2015 и бронзовый призёр сезона-2018/2019, чемпионка России 2013 года.

Елизавета Туктамышева показала измождённое лицо после игры в баскетбол. Фото
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020