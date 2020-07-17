«Баня, сон, покушать». Туктамышева — о восстановлении после тренировок

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева рассказала, как восстанавливается после тренировочного процесса.
«Как я восстанавливаюсь после тренировок? По возможности это баня, а если её нет, то горячий душ. Высокая температура и вода помогают мышцам меньше забиваться и быстрее восстановиться.
И ещё суперсредство – это сон. Ну и покушать, естественно», — написала спортсменка в своём «инстаграме», прикрепив текст к фото.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.
23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр 2019 года, победительница финала Гран-при сезона-2014/2015 и бронзовый призёр сезона-2018/2019, чемпионка России 2013 года.
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