Ягудин поцеловал жену Тотьмянину на берегу Финского залива. Видео

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин выложил в свой «инстаграм» видео, в котором присутствуют он и его супруга Татьяна Тотьмянина, также олимпийская чемпионка (в парном катании с Максимом Марининым). Видео, в котором Ягудин поцеловал жену, снято на берегу Финского залива.
«Мечта Татьяны теперь ясна: погулять по заливу. У меня мечты нет, у меня всё есть. Ну только если…
Делитесь своими мечтами… Просто интересно...» — подписал он видео.
40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
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