Екатерина Боброва показала нежное фото со свадьбы

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях российская фигуристка Екатерина Боброва поделилась с подписчиками фотографией со свадьбы, сделанной четыре года назад, когда она вышла замуж за другого фигуриста Андрея Депутата.

«Когда день уже подходит к концу, и тут ты вспоминаешь… 4 года официально.

Когда ты забываешь про годовщину свадьбы, это значит, что каждый день вместе — праздник. Люблю», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Екатерины Бобровой.

30-летняя Боброва выступала в танцах на льду с Дмитрием Соловьёвым. Они олимпийские чемпионы 2014 года в командном зачёте, серебряные призёры ОИ-2018 в командных соревнованиях, чемпионы Европы (2013), трёхкратные серебряные призёры чемпионатов Европы (2011, 2012, 2018), двукратные бронзовые призёры чемпионатов Европы 2016 и 2017 годов, семикратные чемпионы России, чемпионы мира 2007 года среди юниоров.