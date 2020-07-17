Екатерина Боброва показала нежное фото со свадьбы

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях российская фигуристка Екатерина Боброва поделилась с подписчиками фотографией со свадьбы, сделанной четыре года назад, когда она вышла замуж за другого фигуриста Андрея Депутата.
«Когда день уже подходит к концу, и тут ты вспоминаешь… 4 года официально.
Когда ты забываешь про годовщину свадьбы, это значит, что каждый день вместе — праздник. Люблю», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Екатерины Бобровой.
30-летняя Боброва выступала в танцах на льду с Дмитрием Соловьёвым. Они олимпийские чемпионы 2014 года в командном зачёте, серебряные призёры ОИ-2018 в командных соревнованиях, чемпионы Европы (2013), трёхкратные серебряные призёры чемпионатов Европы (2011, 2012, 2018), двукратные бронзовые призёры чемпионатов Европы 2016 и 2017 годов, семикратные чемпионы России, чемпионы мира 2007 года среди юниоров.
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