Александр Самарин восстановил все четверные прыжки на сборе в Кисловодске

Тренер Светлана Соколовская рассказала, что в июне на сборах в Кисловодске её ученик серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, фигурист Александр Самарин восстановил всю прыжковую часть и готовится к контрольным прокатам сборной страны.
«Работали спокойно, вдумчиво — это для нас был сбор-возвращение в нормальную спортивную жизнь. Все четверные прыжки Саша восстановил, а теперь продолжаем работу в Москве, в ЦСКА катаемся уже около недели, с 8 июля, сейчас наш главный ориентир — контрольные прокаты сборной. В эти сроки мы планировали находиться на сборах в Риге, но ситуация не позволила. У нас есть лёд и возможность работать, это самое главное.
Короткая программа в процессе, её ставит Никита Михайлов. Произвольная на музыку «Keeping Me Alive» Джонатана Роя тоже в процессе, её Саша катал ещё в конце прошлого сезона. Ставили Никита и весь наш коллектив, это была командная работа», — приводит слова Соколовской ТАСС.
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