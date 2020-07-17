«Настроение – лето». Александра Трусова опубликовала яркие фотографии

Бронзовый призёр чемпионата Европы и финала Гран-при, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала яркие летние фотографии. Для фотосессии Александра распустила длинные волосы и надела кроп-топ.

«Настроение – лето», – подписала фотографии Трусова.

Фото можно посмотреть на странице Александры Трусовой в «Инстаграме».

Ранее тренер спортсменки Евгений Плющенко рассказал, что на сборе в Кисловодске Александра восстановила все четверные прыжки и тройной аксель. В новых программах, которые Плющенко поставил вместе с Сергеем Розановым, акцент будет сделан на сложные шаги.

В межсезонье Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию к Плющенко.