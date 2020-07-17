«Настроение – лето». Александра Трусова опубликовала яркие фотографии
Бронзовый призёр чемпионата Европы и финала Гран-при, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала яркие летние фотографии. Для фотосессии Александра распустила длинные волосы и надела кроп-топ.
«Настроение – лето», – подписала фотографии Трусова.
Фото можно посмотреть на странице Александры Трусовой в «Инстаграме».
Ранее тренер спортсменки Евгений Плющенко рассказал, что на сборе в Кисловодске Александра восстановила все четверные прыжки и тройной аксель. В новых программах, которые Плющенко поставил вместе с Сергеем Розановым, акцент будет сделан на сложные шаги.
В межсезонье Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию к Плющенко.
Плющенко: Трусова восстановила четверные прыжки. Всё в порядке и с тройным акселем
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