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«Настроение – лето». Александра Трусова опубликовала яркие фотографии

«Настроение – лето». Александра Трусова опубликовала яркие фотографии
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Бронзовый призёр чемпионата Европы и финала Гран-при, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала яркие летние фотографии. Для фотосессии Александра распустила длинные волосы и надела кроп-топ.

«Настроение – лето», – подписала фотографии Трусова.

Фото можно посмотреть на странице Александры Трусовой в «Инстаграме».

Ранее тренер спортсменки Евгений Плющенко рассказал, что на сборе в Кисловодске Александра восстановила все четверные прыжки и тройной аксель. В новых программах, которые Плющенко поставил вместе с Сергеем Розановым, акцент будет сделан на сложные шаги.

В межсезонье Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию к Плющенко.

Плющенко: Трусова восстановила четверные прыжки. Всё в порядке и с тройным акселем
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