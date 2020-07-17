Косторная назвала Медведеву эталоном фигурного катания

Чемпионка Европы и победительница финала Гран-при российская фигуристка Алёна Косторная, ставшая лауреатом премии ISU Skating Awards в номинации «Новичок года», дала краткую характеристику известным фигуристам.

«Анна Щербакова — интеллигентная. Потому что у Ани очень интересный характер, сильный, волевой, но при этом она очень нежная снаружи.

Алина Загитова — несломленная. Я считаю, это так, потому что, что бы ни происходило, Алина всегда находит в себе силы всё перебороть.

Юдзуру Ханю — невероятный. Невероятный спортсмен, который многого добился. Безусловно, очень сильный. Сильный, прежде всего, характером, потому что не каждый может делать то, что делает Юдзуру на льду.

Евгения Медведева — эталон фигурного катания. Несмотря на все трудности, Женя выигрывала. Что бы ни случилось, она всегда выдавала свой максимум.

Нэйтан Чен — после некоторого общения на соревнованиях я сделала вывод, что он, как в фильмах, добряк, который за любой кипеж и который всегда вытаскивает своих друзей из неприятностей или трудностей», — сказала Косторная в видео, размещённом на странице Olympic Channel в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Olympic Channel в «Инстаграме».