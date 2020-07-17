Косторная назвала Медведеву эталоном фигурного катания

Чемпионка Европы и победительница финала Гран-при российская фигуристка Алёна Косторная, ставшая лауреатом премии ISU Skating Awards в номинации «Новичок года», дала краткую характеристику известным фигуристам.
«Анна Щербакова — интеллигентная. Потому что у Ани очень интересный характер, сильный, волевой, но при этом она очень нежная снаружи.
Алина Загитова — несломленная. Я считаю, это так, потому что, что бы ни происходило, Алина всегда находит в себе силы всё перебороть.
Юдзуру Ханю — невероятный. Невероятный спортсмен, который многого добился. Безусловно, очень сильный. Сильный, прежде всего, характером, потому что не каждый может делать то, что делает Юдзуру на льду.
Евгения Медведева — эталон фигурного катания. Несмотря на все трудности, Женя выигрывала. Что бы ни случилось, она всегда выдавала свой максимум.
Нэйтан Чен — после некоторого общения на соревнованиях я сделала вывод, что он, как в фильмах, добряк, который за любой кипеж и который всегда вытаскивает своих друзей из неприятностей или трудностей», — сказала Косторная в видео, размещённом на странице Olympic Channel в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Olympic Channel в «Инстаграме».
- 17 июля 2020
-
22:52
-
21:31
-
19:59
-
19:09
-
17:21
-
16:40
-
15:32
-
13:32
-
10:40
-
10:00
- 16 июля 2020
-
22:10
-
16:39
-
12:41
-
11:56
-
11:17
- 15 июля 2020
-
18:19
-
16:42
-
16:32
-
15:48
-
10:22
-
09:20
-
00:09
- 14 июля 2020
-
22:52
-
22:38
-
21:06
-
20:02
-
18:59
-
17:27
-
16:18
-
15:31
-
12:34
-
00:09
- 13 июля 2020
-
22:53
-
22:21
-
16:32