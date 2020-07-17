Песков рассказал о семейной жизни с Навкой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что счастлив в браке с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой.
«Я человек, который не может без работы, и у меня семья такая. У меня жена не может без работы, но я не фанатичный трудоголик, то есть мне нужно много поработать, а после этого нужно определённое время для неги.
У нас были семьи ранее, у нас есть дети от предыдущих семей. И она, и я — мы признательны нашим предыдущим семьям за прожитые годы. Раньше мы говорили друг другу: «Жаль, что мы не встретились, когда нам было по 20 лет». А потом почти в один голос себе ответили: «Тогда это было невозможно». Мы каждый должны были пройти свой путь в плане семейной жизни для того, чтобы прийти друг к другу, что мы и сделали», — сказал Песков в программе «Личные связи» на «Авторадио».
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