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Глава ФФККР Горшков: Александровская была способной спортсменкой

Глава ФФККР Горшков: Александровская была способной спортсменкой
Фигурное катание 0

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал информацию о смерти бывшей российской фигуристки Екатерины Александровской.

«Это была способная спортсменка. В последний раз я её видел достаточно давно, на льду, когда она выступала за сборную Австралии», — цитирует Горшкова ТАСС.

20-летняя Александровская, будучи уроженкой Москвы, на протяжении последних лет выступала под флагом Австралии. Дважды она выигрывала национальный чемпионат Австралии. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012-го начала выступать в паре. В дуэте с австралийцем Харли Уиндзором — чемпион мира среди юниоров.

Ранее стало известно, что причиной смерти фигуристки мог стать суицид.

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