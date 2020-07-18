Глава ФФККР Горшков: Александровская была способной спортсменкой

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал информацию о смерти бывшей российской фигуристки Екатерины Александровской.



«Это была способная спортсменка. В последний раз я её видел достаточно давно, на льду, когда она выступала за сборную Австралии», — цитирует Горшкова ТАСС.



20-летняя Александровская, будучи уроженкой Москвы, на протяжении последних лет выступала под флагом Австралии. Дважды она выигрывала национальный чемпионат Австралии. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012-го начала выступать в паре. В дуэте с австралийцем Харли Уиндзором — чемпион мира среди юниоров.



Ранее стало известно, что причиной смерти фигуристки мог стать суицид.