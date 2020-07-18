Траньков — о смерти Александровской: слишком часто стали приходить такие новости

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал информацию о смерти бывшей российской фигуристки Екатерины Александровской.



«Всегда ужасная новость, когда такие молодые спортсмены уходят. В фигурном катании у всех семейное отношение друг к другу, поэтому это большая потеря и горе. Слишком часто стали такие новости приходить, чуть ли не раз в год», — цитирует Транькова «RT на русском».



20-летняя Александровская, будучи уроженкой Москвы, на протяжении последних лет выступала под флагом Австралии. Дважды выигрывала национальный чемпионат Зелёного континента. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012-го начала выступать в паре. В дуэте с австралийцем Харли Уиндзором — чемпионка мира среди юниоров.

Источник: фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой